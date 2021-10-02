Пандемія спричинила ріст цін на продукти бджільництва

Про це розповів Валерій Курейко, бджоляр та співзасновник ТМ "Знатний мед", інформує Еспресо.TV.



За його словами, насамперед попит зріс на квітковий пилок, пергу та прополіс.



"Споживачі звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету, тому продукти бджільництва залишаються дуже затребуваними. А враховуючи той факт, що обсяг виробництва таких продуктів, як перга, прополіс, забрус чи прополіс є досить обмеженим, це призводить до зростання цін", - наводить слова Курейка видання ВолиньPost.



За інформацією експерта, і в гурті, і в роздрібній торгівлі пилок здорожчав майже у 2 рази, перга та прополіс - на 30-35%, в залежності від регіону, а настоянки - на 10-15%. Ціни майже не змінилися лише на віск, вощину та підмор бджолиний.





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