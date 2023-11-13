"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що сіра зона на лівому березі Дніпра буде розширюватись, а окупанти не можуть протистояти ефективним діям Сил оборони
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Варто розуміти, що увага до лівого берега Дніпра дуже давно прикута. Зокрема, від Олешок до Нової Каховки. Вже протягом кількох тижнів ми спостерігаємо повідомлення від американського Інституту вивчення війни про розширення плацдарму й розширення сірої зони. Ми також маємо обережні коментарі від оперативного командування "Південь". Проте водночас ми спостерігаємо паніку окупантів в їхніх пабліках. Також і російські воєнкори панікують з приводу дій ЗСУ на лівому березі Дніпра", - розповів Хлань.
На думку Хланя, сіра зона на лівому березі Дніпра буде розширюватись
"Сіра зона на лівому березі Дніпра розширюється. Окупанти нічого з цим не можуть зробити. На фоні цього сьогодні зʼявилась новина від відомих російських ресурсів, що нібито окупанти вирішили відійти на кращі позиції. Потім вони почали спростовувати ці новини. Все це і вказує на те, що зробити хоч щось проти вдалих дій Сил оборони вони не можуть", - додав він.
- 13 листопада в амеркиканському Інституті вивчення війни повідомили, що протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області
- 13 листопада російські пропагандистські інформагентства РИА Новости й ТАСС повідомили, що в міністерстві оборони РФ вирішили перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше вони анулювали ці заяви, а в міноборони назвали їх провокацією. Український спротив також спростував цю інформацію
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