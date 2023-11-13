Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
Ексклюзив

"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра

13 листопада, 2023 понедiлок
17:17
Війна з Росією втрати окупантів

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що сіра зона на лівому березі Дніпра буде розширюватись, а окупанти не можуть протистояти ефективним діям Сил оборони

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Варто розуміти, що увага до лівого берега Дніпра дуже давно прикута. Зокрема, від Олешок до Нової Каховки. Вже протягом кількох тижнів ми спостерігаємо повідомлення від американського Інституту вивчення війни про розширення плацдарму й розширення сірої зони. Ми також маємо обережні коментарі від оперативного командування "Південь". Проте водночас ми спостерігаємо паніку окупантів в їхніх пабліках. Також і російські воєнкори панікують з приводу дій ЗСУ на лівому березі Дніпра", - розповів Хлань.

На думку Хланя, сіра зона на лівому березі Дніпра буде розширюватись

"Сіра зона на лівому березі Дніпра розширюється. Окупанти нічого з цим не можуть зробити. На фоні цього сьогодні зʼявилась новина від відомих російських ресурсів, що нібито окупанти вирішили відійти на кращі позиції. Потім вони почали спростовувати ці новини. Все це і вказує на те, що зробити хоч щось проти вдалих дій Сил оборони вони не можуть", - додав він.

Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Сергій Стерненко
11 листопада, 2023 субота
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
на фото: Джо Байден в Києві
11 листопада, 2023 субота
Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
17:32
EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
17:29
Шимон Головня, Польща
Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
17:22
В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
17:09
вугілля порт
ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
16:46
Ексклюзив
ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку
16:40
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України
16:35
Ексклюзив
Україна-Польща
Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
16:32
Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
16:16
обстріл Бериславу
Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
16:15
на фото Євген Положій
Родинна сага про боротьбу за свободу: в Україні вийде друком книжка Євгена Положія "Фінальний епізод"
16:07
Росіяни обстріляли Херсон: загинули двоє людей, чотирьох поранено
16:03
OPINION
Андрій Клименко
Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії
15:40
Оновлено
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
15:24
PR
Як вибрати ідеальний поворотний притискний замок для вашого проєкту
15:00
російська армія, мобілізація
Британська розвідка розповіла, як в російській армії карають наркоманів і алкоголіків
14:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Жозеп Боррель
"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу
14:25
наручники
Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового до 30 років ув'язнення
14:17
Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
14:02
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібні не дорогезні БПЛА, а літаючі "автомати Калашникова"
14:01
дощ
Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
13:46
Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
13:44
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
12:50
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
12:36
Оновлено
Девід Кемерон
Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії
12:33
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 13 листопада
12:27
Ексклюзив
Штучно створюється механізм недієздатності місцевого самоврядування, - виконавчий директор Асоціації міст України
12:03
OPINION
Віталій Бала
Україна - ЄС. Угоди про євроінтеграцію підписуватиме не ця влада
12:00
поліція, злодій, наручники
Суд заарештував двох людей, які в телефонних розмовах закликали до знищення українців
11:58
OPINION
Віталій Портников
Чому звинувачують Червінського. Колонка Віталія Портникова
11:55
Оновлено
росія мобілізація орки окупанти
Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією
11:42
боллівудський актор Чандра Мохан
В Індії помер боллівудський актор Чандра Мохан, який зіграв у 900 фільмах
11:38
Ексклюзив
Польща_кордон
Учасники акції продовжують блокувати три напрямки: ДПСУ про ситуацію на українсько-польському кордоні
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іран називають прямою загрозою для Європи, а росіяни готуються до атак на інфраструктуру України. Акценти світових ЗМІ 13 листопада
11:02
F-16
У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16
10:48
Коронавірус
COVID-19: у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити карантин під час війни
10:36
Анонс
SUP IT Day
Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ в обороноздатності країни
10:26
гепатит
Гепатит А в Україні: у МОЗ назвали ймовірні причини спалаху хвороби на Вінниччині
10:11
Чорноморський флот РФ
"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: яка вартість євро і долара
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV