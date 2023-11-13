"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Варто розуміти, що увага до лівого берега Дніпра дуже давно прикута. Зокрема, від Олешок до Нової Каховки. Вже протягом кількох тижнів ми спостерігаємо повідомлення від американського Інституту вивчення війни про розширення плацдарму й розширення сірої зони. Ми також маємо обережні коментарі від оперативного командування "Південь". Проте водночас ми спостерігаємо паніку окупантів в їхніх пабліках. Також і російські воєнкори панікують з приводу дій ЗСУ на лівому березі Дніпра", - розповів Хлань.

На думку Хланя, сіра зона на лівому березі Дніпра буде розширюватись

"Сіра зона на лівому березі Дніпра розширюється. Окупанти нічого з цим не можуть зробити. На фоні цього сьогодні зʼявилась новина від відомих російських ресурсів, що нібито окупанти вирішили відійти на кращі позиції. Потім вони почали спростовувати ці новини. Все це і вказує на те, що зробити хоч щось проти вдалих дій Сил оборони вони не можуть", - додав він.