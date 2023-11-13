Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією
Російські пропагандистські інформагентства "РИА Новости" й "ТАСС" повідомили, що в міністерстві оборони РФ вирішили перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше вони анулювали ці заяви, а в міноборони назвали їх провокацією
Про це інформують російські ЗМІ "РБК" і "Коммерсант".
Зазначається, що два російських держагентства повідомили 13 листопада о 09:48 і 09:50, що командування угруповання "Дніпро", яке воює в Україні на Херсонському напрямку, прийняло рішення про перегрупування військ.
У заявах йшлось, що після перегрупування угруповання "Дніпро" нібито вивільнить частину сил, які будуть залучені для наступу на інших напрямках.
У повідомленні агентств також зазначалося, що угруповання займе "вигідніші позиції на схід від Дніпра". Вони посилалися на повідомлення пресслужба міноборони РФ. Водночас на офіційних ресурсах російського воєнного відомства, зокрема, у Telegram-каналі така інформація не публікувалася.
Фото: РИА Новости
Об 10:00 та 10:03 обидві агенції надіслали анулювання своїх повідомлень як випущених помилково.
Пізніше у пресслужбі російського міноборони повідомили, що розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені пресцентру міноборони Росії є провокацією.
- Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) напередодні заявляли, що 12 листопада Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області.
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