Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією

Про це інформують російські ЗМІ "РБК" і "Коммерсант".

Зазначається, що два російських держагентства повідомили 13 листопада о 09:48 і 09:50, що командування угруповання "Дніпро", яке воює в Україні на Херсонському напрямку, прийняло рішення про перегрупування військ.

У заявах йшлось, що після перегрупування угруповання "Дніпро" нібито вивільнить частину сил, які будуть залучені для наступу на інших напрямках.

У повідомленні агентств також зазначалося, що угруповання займе "вигідніші позиції на схід від Дніпра". Вони посилалися на повідомлення пресслужба міноборони РФ. Водночас на офіційних ресурсах російського воєнного відомства, зокрема, у Telegram-каналі така інформація не публікувалася.

Фото: РИА Новости

Об 10:00 та 10:03 обидві агенції надіслали анулювання своїх повідомлень як випущених помилково.

Пізніше у пресслужбі російського міноборони повідомили, що розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені пресцентру міноборони Росії є провокацією.