Папа Франциск закликав припинити бойові дії в Україні та гарантувати гуманітарні коридори

Під час недільної зустрічі з паломниками 6 березня 2022 р., Папа Франциск закликав, аби припинився збройний наступ в Україні та взяв гору здоровий глузд, щоб були гарантовані гуманітарні коридори. Про це інформує Еспресо.TV.



"Насамперед, благаю, щоби припинився збройний наступ і взяли верх переговори, щоби переважив здоровий глузд. І щоби знову дотримувалося міжнародне право! Хочу подякувати також журналісткам і журналістам, які для того, щоби гарантувати інформацію, ризикують власним життям: дякую, браття й сестри, за це ваше служіння! Служіння, яке дає нам змогу наблизитися до трагедії цього народу і дає нам змогу оцінити жорстокість війни. Дякую, браття й сестри! Помолімося разом за Україну: маємо перед очима її прапори", - сказав Папа Франциск.



"В ці дні до України вирушили два кардинали, щоби служити народові та допомагати. Кардинал Краєвський, Елимозинарій, щоби доставити допомогу нужденним, і кардинал Черні, в. о. Префекта Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Ця присутність двох кардиналів там на місці – це присутність не тільки Папи, але й всього християнського люду, що хоче бути близьким та сказати: «Війна – це божевілля! Зупиніться, будь-ласка! Подивіться на цю жорстокість!", - повідомив глава РКЦ.



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