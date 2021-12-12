Папа Римський помолився за мир в Україні
Папа Римський Франциск під час недільної служби помолився за збереження миру в Україні
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Понтифік звернувся до українців після традиційної недільної молитви у Ватикані.
"Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруга навколо неї була розв’язана за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї. Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого. Зброя — це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!", - побажав Папа Римський.
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