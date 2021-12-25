Папа Римський відслужив Різдвяну месу та згадав про Україну

Про це повідомляє Укрінформ.

У ніч проти суботи, 25 грудня, Папа Римський провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну Різдвяну месу та звернувся до вірян з проповіддю.

На літургії були присутні близько 2000 осіб, включаючи ієрархів Ватикану та високопоставлених дипломатів з усього світу. Це значно більше, ніж минулого року, коли літургія напередодні Різдва була закрита для широкої публіки і на ній через карантинні обмеження були присутні лише 200 осіб.

"Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати Йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю", - сказав понтифік.



Під час різдвяної промови 25 грудня Папа Франциск закликав не допускати конфлікту в Україні та висловив сподівання, що сторонам вдасться налагодити діалог.

"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту", - сказав Папа Римський під час промови "До міста і до світу" у Ватикані.

За традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі. Згідно з Біблією, світло засяяло серед темряви перед пастухами, що першими почули звістку про народження месії. Тому богослужіння 24 грудня також називають месою пастирів.

У суботу, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове.

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