В Україні християни західного обряду святкують Різдво

Про це повідомляє Укрінформ.

Різдво – одне з найбільших і найурочистіших християнських свят, встановлене на згадку про народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Різдво Христове - державне свято у понад 100 країнах світу.

З 2017 року Україна офіційно святкує Різдво Христове двічі – 25 грудня та 7 січня, обидва дні, згідно з законом, вихідні.

25 грудня Різдво Христове святкують не лише католики, а й православні багатьох країн світу, лютерани та інші протестантські конфесії.

Зокрема, сьогодні святкують православні в Болгарії, Греції, Румунії, на Кіпрі, прихожани Албанської та Фінляндської православних церков, а також Православна церква Чеських земель і Словаччини. Відзначають цього дня Різдво Христове і три древні патріархати – Константинополь, Александрія та Антіохія.

Існування двох дат святкування Різдва пов’язане не з приналежністю до тієї або іншої християнської конфесії, а виключно з різницею календарів, якими послуговуються церкви. У XVI столітті на зміну Юліанському календарю прийшов більш точний Григоріанський календар. Згодом більша частина церков перейшла на новий календар, а деякі церкви продовжили використовувати старий, де 25 грудня відповідає 7 січня.

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