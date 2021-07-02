Паперові квитки у київському транспорті вийдуть із обігу з 14 липня
Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті Києва остаточно вийдуть із обігу з 14 липня
Про це повідомляє КМДА.
Етап відмови від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях почався з 1 липня. Паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня.
Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами, уточнили у КМДА.
Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень.
Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.
Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві.
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