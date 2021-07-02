Паперові квитки у київському транспорті вийдуть із обігу з 14 липня

Про це повідомляє КМДА.

Етап відмови від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях почався з 1 липня. Паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня.

Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами, уточнили у КМДА.

Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві.