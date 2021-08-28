Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками чотирьох змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у загальному медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В активі українських паралімпійців 34 нагороди - 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових. Лідирує в медальному заліку Китай, який здобув 77 нагород (30, 21, 26). Третя - збірна паралімпійського комітету Росії - 40 (13,7, 20).
- Нагадаємо, у суботу, 28 серпня, збірна України здобула п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор у Токіо.
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