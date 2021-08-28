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Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

28 серпня, 2021 субота
18:01
Спорт Максим Крипак

За підсумками чотирьох змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у загальному медальному заліку

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

В активі українських паралімпійців 34 нагороди - 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових. Лідирує в медальному заліку Китай, який здобув 77 нагород (30, 21, 26). Третя - збірна паралімпійського комітету Росії - 40 (13,7, 20). 

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Паралімпіада
медальний залік
паралімпійські ігри
Паралімпіада-2020
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