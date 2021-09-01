Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 147 медалей (68, 43, 36), другий - РПК - 89 (32, 20, 37), третя - Велика Британія - 86 (30, 24, 32).

Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 75 медалей - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати шосту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.



