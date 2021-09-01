Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками восьми змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає шосте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 147 медалей (68, 43, 36), другий - РПК - 89 (32, 20, 37), третя - Велика Британія - 86 (30, 24, 32).
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 75 медалей - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати шосту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 1 вересня Максим Крипак став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо.
- Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко встановила новий світовий рекорд у штовханні ядра та здобула золото Паралімпійських ігор у Токіо.
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