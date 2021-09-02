Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками дев'яти змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 167 медалей (77, 46, 44), друга - Велика Британія - 96 (34, 27, 35). третій - РПК - 97(32, 23, 42).
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 84 медалей - 20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.
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