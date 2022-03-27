Parimatch, корейські технології та наукова співпраця зі США, - Федоров назвав нові технологічні обмеження щодо Росії та Білорусі

Про нові санкції розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV

Parimatch у Росії більше немає. Компанія припинила співпрацю з РФ і завершила всі юридичні та технічні процеси виведення франшизи. Росіянам заборонили використовувати бренд Parimatch у будь-яких форматах та майданчиках.

Також Корея запровадила заборону на експорт 57 видів нестратегічних товарів до Росії та Білорусії — це насамперед стосується напівпровідників, чіпів, мікросхем та комп'ютерів.

Окрім цього Массачусетський технологічний інститут перервав співпрацю з науковими інститутами Росії. Співпраця тривала 11 років з інноваційним центром "Сколково"‎, який називають "російською Кремнієвою долиною".

Нагадаємо, сьогодні у Чехії заморозили майно громадян РФ на сотні мільйонів крон

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