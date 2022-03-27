Чехія заморозила майно громадян РФ на сотні мільйонів крон

Про це повідомляє Radio Prague International.

Глава уряду Чехії Петро Фіала заявив, що в республіці вже почали працювати санкції проти Росії. Він заявив, що уряд Чехії планує змінити чинне законодавство, щоб зробити процедуру більш енергійною та ефективною. Фіала також додав, що Чехія продовжить поставки зброї в Україну.

Нагадаємо, очільник МКІП Олександр Ткаченко оприлюднив прізвища росіян і юридичних осіб, на яких наклали санкції через їхню публічну підтримку війни РФ проти України.

Додамо, MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp зупиняють доларові операції з російським Сбербанком через війну РФ проти України та санкції США.