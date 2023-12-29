Паризька, Віденська та Цюрихська опери відсторонили російського співака за підтримку Путіна
Російського баса Ільдара Абдразакова прибрали зі складу вистав у Паризькій, Віденській та Цюрихській операх після участі у передвиборчому заході на підтримку Путіна
Про це повідомляє телеграм-канал "Оперного балета".
Російський оперний співак Ільдар Абдразаков мав взяти участь у трьох операх у Європі. У Цюриху він мав вийти на сцену вистави "Італійка в Алжирі" Россіні, у Відні співати в опері "Набукко" Верді, а в Парижі виконати партію Дон Кіхота в однойменній опері Массне.
Однак Абдразаков разом з чотирма іншими виконавцями взяв участь у "зборі групи виборців" з висунення чинного президента РФ Володимира Путіна незалежним кандидатом у президенти на виборах 2024 року. Окрім нього до ініціативної групи увійшли Валерій Гергієв, Юрій Башмет, Хібла Герзмава та Миколай Цискарідзе. Тепер імʼя Абдразакова прибрали з переліку виконавців європейських опер.
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