Паризька, Віденська та Цюрихська опери відсторонили російського співака за підтримку Путіна

Про це повідомляє телеграм-канал "Оперного балета".

Російський оперний співак Ільдар Абдразаков мав взяти участь у трьох операх у Європі. У Цюриху він мав вийти на сцену вистави "Італійка в Алжирі" Россіні, у Відні співати в опері "Набукко" Верді, а в Парижі виконати партію Дон Кіхота в однойменній опері Массне.

Однак Абдразаков разом з чотирма іншими виконавцями взяв участь у "зборі групи виборців" з висунення чинного президента РФ Володимира Путіна незалежним кандидатом у президенти на виборах 2024 року. Окрім нього до ініціативної групи увійшли Валерій Гергієв, Юрій Башмет, Хібла Герзмава та Миколай Цискарідзе. Тепер імʼя Абдразакова прибрали з переліку виконавців європейських опер.