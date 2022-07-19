Парламент Британії не зумів відправити у відставку уряд Джонсона

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу вотум недовіри намагалась ініціювати опозиційна Лейбористська партія, яка вимагала негайної відставки Джонсона. Але депутати, більшість яких становлять консерватори, відхилили це клопотання.

Натомість британський уряд пішов на незвичний крок та ініціював вотум недовіри до самого себе. Консерваторам не сподобалось подання лейбористів, які висловлювали недовіру не лише Джонсону особисто, а й усьому уряду.

Дебати в Палаті громад у понеділок удень стосувалися переважно внутрішньоекономічних проблем. Уряд Джонсона лейбористи звинувачували в провалі соціальної підтримки населення, натомість консерватор нагадав про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.

Якби вотум недовіри було оголошено, у Великій Британії мали б бути оголошені загальні вибори, де, як очікувалось, Консервативна партія отримала б гірший результат у порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, Борис Джонсон був змушений подати у відставку з посади лідера Консервативної партії на початку липня під тиском низки внутрішньополітичних скандалів і закликів однопартійців. До обрання нового лідера торі Джонсон продовжує виконувати обов’язки глави уряду.

Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb