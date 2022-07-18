У боротьбі за позаду Джонсона у Великій Британії залишилось 4 кандидатів

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів депутатів Консервативної партії із 388 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (82);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71);

колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів).

Натомість голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат набрав найменшу кількість голосів, 31, і вибуває з перегонів.

У вівторок о 17:00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

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