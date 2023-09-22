Парламент Литви заборонив хутрові ферми, власникам пропонують компенсації
21 вересня литовські законодавці прийняли закон, що забороняє хутрові ферми в країні з 2027 року, натомість власникам пропонують компенсації
Про це інформує LRT.
68 народних депутатів підтримали зміни до закону про добробут і захист тварин, водночас 25 були проти та 15 - утрималися.
"Ми досягли рівня зрілості, щоб не продовжувати діяльність, яка завдає болю", - заявила перед голосуванням Ієва Пакаркліте з ліберальної Партії свободи, що входить до панівної коаліції.
Пакаркліте наголосила, що найбільший попит на хутро є в Росії та Китаї.
Крім того, закон забороняє хутрові тваринницькі ферми, їхні власники отримають компенсацію, але розмір викликав суперечки зі сторони бізнесу.
Заборона набуде чинності у 2027 році після перехідного періоду з 2024 по 2026 рік, коли бізнесмени зможуть закрити свої ферми й отримати виплати від держави - це 3 євро за тварину в перший рік, 2 євро в другий та один євро в останній рік.
Водночас литовський уряд компенсує виплати за скорочення штату і покриє витрати, пов'язані зі знесенням будівель, знищенням обладнання та поводженням з відходами.
Повідомляється, що Литва стала 20-ю країною в Європі, яка заборонила цей вид бізнесу. Проте закон ще має підписати президент Гітанас Науседа.
- Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.
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