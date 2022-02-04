Парламент Нідерландів проголосував за надання підтримки Україні на тлі загрози вторгнення РФ

Про це пише Укрінформ.



"Ми нехтуємо найголовнішим: чорні грошові потоки треба зупинити. Росіяни мають величезні активи, як у своїй країні, так і за її межами. Ми даємо відсіч їм найкраще, коли б’ємо по їхніх гаманцях", - заявив депутат нижньої палати парламенту Нідерландів від партії D66 Сьерд Вімер Сьордсма.



Він додав, що Володимир Путін прагне повернутися до часів СРСР і зупинити його можна лише великими санкціями.



За словами депутата від партії прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте VVD (Народна партія за свободу й демократію) Рубена Брекельманса, країна повинна бути готова до "найгіршого" та надати Україні оборонне озброєння на тлі російської агресії.



"Коли країна стоїть перед такою загрозою, добре переконатися, що вона зможе захистити себе", - зазначив він.



Представники PvdA (Трудова партія) назвали РФ агресором і закликали ввести жорсткі санкції.



Однак Ультраправа Партія свободи (PVV) Гірта Вілдерса виступила за налагодження відносин з Росією. Також політична сила закликала думати тільки про потреби Нідерланди.



Соціалістична партія (SP) теж не підтримала надання військової підтримки Україні. Депутат Джаспер ван Дейк заявив, що між "оборонним" і "наступальним" озброєнням немає різниці.



У Гаазі палата представників говорила про ситуацію в Україні з очільником МЗС Нідерландів Вопке Хукстра та міністеркою оборони Кайсою Оллонгрен.



"Ми повинні вказати, які будуть наслідки. Йдеться про цілісність іншої країни… Те, що сталося в Криму та на сході України, було незаконним. І тепер ми повинні переконатися, що таке більше не повториться", - наголосив Вопке Хукстра.



Кайса Оллонгрен висловила занепокоєння великою кількістю військ РФ біля українського кордону. Вона зауважила, що "найважливішою зброєю з усіх є наша єдність в ЄС".



Міністерка заявила, що Нідерланди - частина команди, яка може запропонувати допомогу. І в разі надання Україні військової підтримки не виключено, що нідерландські війська муситимуть їздити до України, оскільки певні типи військових товарів потребуватимуть певної підготовки. Кайса Оллонгрен додала, що "про введення в Україну військових не йдеться".



Дебати щодо ситуації в Україні тривали в парламенті Нідерландів з 3 лютого 17:00 до 4 лютого 00:35 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше польський Сенат ухвалив резолюцію про підтримку України.

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