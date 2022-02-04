Парламент Нідерландів проголосував за надання підтримки Україні на тлі загрози вторгнення РФ
У Нідерландах бльшість парламентарів схвалила надання Україні підтримки через загрозу російського вторгнення
Про це пише Укрінформ.
"Ми нехтуємо найголовнішим: чорні грошові потоки треба зупинити. Росіяни мають величезні активи, як у своїй країні, так і за її межами. Ми даємо відсіч їм найкраще, коли б’ємо по їхніх гаманцях", - заявив депутат нижньої палати парламенту Нідерландів від партії D66 Сьерд Вімер Сьордсма.
Він додав, що Володимир Путін прагне повернутися до часів СРСР і зупинити його можна лише великими санкціями.
За словами депутата від партії прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте VVD (Народна партія за свободу й демократію) Рубена Брекельманса, країна повинна бути готова до "найгіршого" та надати Україні оборонне озброєння на тлі російської агресії.
"Коли країна стоїть перед такою загрозою, добре переконатися, що вона зможе захистити себе", - зазначив він.
Представники PvdA (Трудова партія) назвали РФ агресором і закликали ввести жорсткі санкції.
Однак Ультраправа Партія свободи (PVV) Гірта Вілдерса виступила за налагодження відносин з Росією. Також політична сила закликала думати тільки про потреби Нідерланди.
Соціалістична партія (SP) теж не підтримала надання військової підтримки Україні. Депутат Джаспер ван Дейк заявив, що між "оборонним" і "наступальним" озброєнням немає різниці.
У Гаазі палата представників говорила про ситуацію в Україні з очільником МЗС Нідерландів Вопке Хукстра та міністеркою оборони Кайсою Оллонгрен.
"Ми повинні вказати, які будуть наслідки. Йдеться про цілісність іншої країни… Те, що сталося в Криму та на сході України, було незаконним. І тепер ми повинні переконатися, що таке більше не повториться", - наголосив Вопке Хукстра.
Кайса Оллонгрен висловила занепокоєння великою кількістю військ РФ біля українського кордону. Вона зауважила, що "найважливішою зброєю з усіх є наша єдність в ЄС".
Міністерка заявила, що Нідерланди - частина команди, яка може запропонувати допомогу. І в разі надання Україні військової підтримки не виключено, що нідерландські війська муситимуть їздити до України, оскільки певні типи військових товарів потребуватимуть певної підготовки. Кайса Оллонгрен додала, що "про введення в Україну військових не йдеться".
Дебати щодо ситуації в Україні тривали в парламенті Нідерландів з 3 лютого 17:00 до 4 лютого 00:35 за місцевим часом.
- Нагадаємо, раніше польський Сенат ухвалив резолюцію про підтримку України.
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