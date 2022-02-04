Польський Сенат ухвалив резолюцію про підтримку України

Про це повідомляє Укрінформ.



Документ було ухвалено одноголосно. Його підтримали 92 сенатори польського парламенту.



Ніхто не утримався та не проголосував проти резолюції.

Нагадаємо, раніше Польща доставила до Києва 29 вантажівок гумдопомоги.

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