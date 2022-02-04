Польський Сенат ухвалив резолюцію про підтримку України
4 лютого Верхня палата парламенту Польщі ухвалила резолюцію на підтримку України
Про це повідомляє Укрінформ.
Документ було ухвалено одноголосно. Його підтримали 92 сенатори польського парламенту.
Ніхто не утримався та не проголосував проти резолюції.
- Нагадаємо, раніше Польща доставила до Києва 29 вантажівок гумдопомоги.
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