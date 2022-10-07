Парламент Норвегії закриває сауну, щоб зекономити електроенергію
Норвезький парламент у п'ятницю, 7 жовтня, оголосив про низку нових заходів, спрямованих на економію електроенергії
Про це повідомило видання The Local.
Окрім того, що в парламенті закривається сауна, також знизиться температура в приміщеннях, та приберуться додаткові обігрівачі в парламентських офісах. Температуру в будівлях парламенту буде знижено з 20-22 градусів до 19-20 градусів.
"Європа перебуває в середині важкої енергетичної кризи, і Стортинг хоче зробити свій внесок у зусилля з економії електроенергії. Саме тому ми вживаємо низку термінових заходів, які допоможуть негайно скоротити споживання електроенергії", - сказав спікер Стортингу Масуд Гараххані.
Крім того, нові заходи передбачають розширення практики вимкнення світла, вентиляції та опалення в приміщеннях, які не використовуються, а також зменшення зовнішнього освітлення.
"Ми продовжимо роботу над низкою довгострокових заходів з енергозбереження, які потенційно можуть дати ще більший ефект, наприклад, збільшення теплоізоляції та поліпшення систем вентиляції. Крім того, ми розглянемо можливість встановлення сонячних батарей", - сказав Гараххані.
- 1 жовтня газ почав надходити до Польщі новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе