Парламент Норвегії закриває сауну, щоб зекономити електроенергію

Про це повідомило видання The Local.

Окрім того, що в парламенті закривається сауна, також знизиться температура в приміщеннях, та приберуться додаткові обігрівачі в парламентських офісах. Температуру в будівлях парламенту буде знижено з 20-22 градусів до 19-20 градусів.

"Європа перебуває в середині важкої енергетичної кризи, і Стортинг хоче зробити свій внесок у зусилля з економії електроенергії. Саме тому ми вживаємо низку термінових заходів, які допоможуть негайно скоротити споживання електроенергії", - сказав спікер Стортингу Масуд Гараххані.

Крім того, нові заходи передбачають розширення практики вимкнення світла, вентиляції та опалення в приміщеннях, які не використовуються, а також зменшення зовнішнього освітлення.

"Ми продовжимо роботу над низкою довгострокових заходів з енергозбереження, які потенційно можуть дати ще більший ефект, наприклад, збільшення теплоізоляції та поліпшення систем вентиляції. Крім того, ми розглянемо можливість встановлення сонячних батарей", - сказав Гараххані.

1 жовтня газ почав надходити до Польщі новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.