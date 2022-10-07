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Парламент Норвегії закриває сауну, щоб зекономити електроенергію

7 жовтня, 2022 п'ятниця
20:19
Економіка Парламент Норвегії закриває сауну, щоб зекономити електроенергію

Норвезький парламент у п'ятницю, 7 жовтня, оголосив про низку нових заходів, спрямованих на економію електроенергії

Про це повідомило видання The Local.

Окрім того, що в парламенті закривається сауна, також знизиться температура в приміщеннях, та приберуться додаткові обігрівачі в парламентських офісах. Температуру в будівлях парламенту буде знижено з 20-22 градусів до 19-20 градусів.

"Європа перебуває в середині важкої енергетичної кризи, і Стортинг хоче зробити свій внесок у зусилля з економії електроенергії. Саме тому ми вживаємо низку термінових заходів, які допоможуть негайно скоротити споживання електроенергії", - сказав спікер Стортингу Масуд Гараххані.

Крім того, нові заходи передбачають розширення практики вимкнення світла, вентиляції та опалення в приміщеннях, які не використовуються, а також зменшення зовнішнього освітлення.

"Ми продовжимо роботу над низкою довгострокових заходів з енергозбереження, які потенційно можуть дати ще більший ефект, наприклад, збільшення теплоізоляції та поліпшення систем вентиляції. Крім того, ми розглянемо можливість встановлення сонячних батарей", - сказав Гараххані.

  • 1 жовтня газ почав надходити до Польщі новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.

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