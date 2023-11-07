Парламент Туреччини прибрав продукти Coca-Cola та Nestle зі своїх ресторанів за нібито підтримку Ізраїлю

Про це пише Reuters.

"Продукція компаній, які підтримують Ізраїль, не продаватиметься в ресторанах, кафетеріях і чайних у кампусі парламенту", - заявили у великих національних зборах Туреччини, не називаючи компаній.

За словами спікера Нумана Куртулмуса, таке рішення ухвалили, щоб "підтримати громадську чутливість щодо бойкоту продуктів компаній, які відкрито заявили про свою підтримку воєнних злочинів Ізраїлю та вбивства невинних людей у ​​Газі".

Джерело видання в парламенті повідомило, що напої Coca-Cola та розчинна кава Nestle були єдиними брендами, вилученими з меню. Попри це, парламент не пояснює, яким чином Coca-Cola та Nestle підтримують військові зусилля Ізраїлю.

Минулого місяця Nestle заявила, що тимчасово закрила один зі своїх заводів в Ізраїлі як "запобіжний захід", таким чином ставши першим виробничим гігантом, який оголосив відповідь на війну.