Парламент Туреччини проголосував за ув’язнення через поширення "дезінформації"
Парламент Туреччини прийняв законопроєкт, який передбачає тюремне ув'язнення на термін до трьох років за поширення "дезінформації"
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт був запропонований президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Законодавці від правлячої партії та її союзників, які разом мають більшість, проголосували за схвалення законопроєкту, незважаючи на те, що опозиційні депутати, європейські країни та активісти із захисту прав ЗМІ закликали скасувати його.
Найбільше занепокоєння щодо свободи вираження поглядів викликала стаття 29 закону. У ній йдеться про те, що ті, хто поширює неправдиву інформацію в Інтернеті про безпеку Туреччини з метою "створення страху і порушення громадського порядку", будуть покарані тюремним ув'язненням на термін від одного до трьох років.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав "припинити кровопролиття в Україні" під час саміту в Казахстані, на якому був присутній президент РФ Володимир Путін.
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