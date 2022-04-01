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Парламент у першому читанні підтримав встановлення кримінальної відповідальності за використання літер “Z” і “V” як символів війни проти України та визнання росії державою-терористом

1 квітня, 2022 п'ятниця
14:50
Суспільство Княжицький

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкти про заборону пропаганди військового вторгнення в Україну. Зокрема, парламент підтримав встановлення кримінальної відповідальності за використання літер “Z” і “V”, які у всьому світі визнані символами війни сучасної нацистської росії проти України. Закон визначає конкретні умови, за яких використання цих символів вважається пропагандою

Окрім того, законопроєкт пропонує визнати росію державою-терористом. 

Автор законопроєкту народний депутат Микола Княжицький прокоментував прийняття закону:

"Росія вже 8 років перебуває у стані війни з Україною. Але якщо раніше вона приховувала свою участь, то 24 лютого все змінилось, і ми маємо відкриту і нічим не обумовлену війну проти України. Війна супроводжується численними терористичними актами з боку росії проти цивільного населення. Сьогодні очевидно, що офіційною державною політикою росії стали масові вбивства українців, вбивства дітей, ракетні та бомбові удари по лікарнях, пологових будинках, дитячих садках та цивільних будинках. Це звичайна терористична діяльність з боку держави. Росія є державою-терористом, і це очевидно всьому світу". 

Також Княжицький додав, що символіка війни проти України, ті самі літери “Z” і “V”, вже зараз заборонені в багатьох європейських країнах, і перші кримінальні справи вже розслідуються, наприклад, в Німеччині та країнах Балтії.

Очікується, що Верховна Рада остаточно прийме законопроект впродовж найближчих пленарних днів.

Княжицький
війна з Росією
окупанти
російські окупанти
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