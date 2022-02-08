Парламент Японії ухвалив резолюцію про підтримку України

Про це пише Kyodo News.



Резолюцію ухвалили на тлі ескалації між Заходом і РФ, яка зібрала близько 100 тис. військових біля українського кордону, а до цього, у 2014 році, окупувала Крим.



У документі Палати представників Японії ідеться про те, що держава "серйозно занепокоєна й завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".



Парламентарі закликають зацікавлені країни дипломатичним шляхом відновити стабільність навколо України та наголошують на неприйнятності насильницької зміни статус-кво.



Також нижня палата японського парламенту "наполегливо закликає уряд використовувати всі дипломатичні ресурси, щоб зробити все, щоб зменшити напруженість в Україні та якнайшвидше встановити мир".



У резолюції також ідеться про те, що Японія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.



Крім того, в документі зазначено, що країна співпрацює з міжнародною спільнотою, зокрема з іншими країнами-членами G7, для просування демократії в Україні та сприяння миру і стабільності в регіоні.

Нагадаємо, раніше Польський Сенат ухвалив резолюцію про підтримку України.

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