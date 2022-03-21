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Головна війна з Росією Парламенти США та 12 країн Європи заявили про необхідність модернізувати протиповітряну оборону України

Парламенти США та 12 країн Європи заявили про необхідність модернізувати протиповітряну оборону України

21 березня, 2022 понедiлок
15:06
війна з Росією Верховна Рада

21 березня уповноважені особи країн, які підтримують Україну, підписали спільну заяву “Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України”

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

"Парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії, США підписали спільну заяву “Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України”, - йдеться у повідомленні.

У тексті заяви мова йде про те, щоб:

  • Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна забезпечити постачанням в Україну протитанкової та протиповітряної зброї.
  • Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців.
  • Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав.

Також важливим є, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.
  • Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про продовження терміну воєнного стану на 30 днів з 26 березня.

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