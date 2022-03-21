Парламенти США та 12 країн Європи заявили про необхідність модернізувати протиповітряну оборону України
21 березня уповноважені особи країн, які підтримують Україну, підписали спільну заяву “Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України”
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
"Парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії, США підписали спільну заяву “Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України”, - йдеться у повідомленні.
У тексті заяви мова йде про те, щоб:
- Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна забезпечити постачанням в Україну протитанкової та протиповітряної зброї.
- Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців.
- Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав.
Також важливим є, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.
- Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про продовження терміну воєнного стану на 30 днів з 26 березня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе