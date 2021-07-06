Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила російську окупацію Криму та ОРДЛО, злочини росіян на захоплених територіях і блокування Керченської протоки, - Потураєв

Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.



"Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ щойно прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях", - написав Потураєв.



Голова української делегації додав, що резолюція також засуджує намагання Росії всупереч міжнародному праву заблокувати Керченську потоку та Азовське море, порушення прав людини в окупованому Криму та в ОРДЛО, мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українців на окупованих територіях.



"Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства", - додав Потураєв.



Представник України в ПА ОБСЄ наголосив, що резолюцію підтримали попри шантаж із боку РФ.



"Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну. Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти з складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність. Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян", - розповів Потураєв.



Голова української делегації також зазначив, що делегації РФ і Білорусі залишили залу засідань ПА ОБСЄ, а новим президентом Парламентської Асамблеї обрали депутатку парламенту Швеції Маргарету Цедерфельд, яка послідовно критикує агресію РФ проти Грузії та України і неоімперську російську політику на пострадянському просторі.



Нагадаємо, раніше генсек ОБСЄ заявила, що окупанти в ОРДЛО заважають спостерігачам працювати.