Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами в Генічеську, - рух АТЕШ
У п'ятницю, 15 вересня, українські партизани знищили групу росіян у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Вдала операція була проведена о 7:45 п'ятниці, 15 вересня.
"Агент АТЕШ знищив групу окупантів у Генічеську, що на Херсонщині. Агент зі складу Росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10 кілограмовий "подарунок", - пишуть партизани.
У момент, коли росіяни виходили з вантажівок, вибухівка була активована. У результаті знищено 2 транспортних засоби та особовий склад.
"Агент успішно залишив Генічеськ", - наголошує АТЕШ.
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