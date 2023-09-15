Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами в Генічеську, - рух АТЕШ

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Вдала операція була проведена о 7:45 п'ятниці, 15 вересня.

"Агент АТЕШ знищив групу окупантів у Генічеську, що на Херсонщині. Агент зі складу Росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10 кілограмовий "подарунок", - пишуть партизани.

У момент, коли росіяни виходили з вантажівок, вибухівка була активована. У результаті знищено 2 транспортних засоби та особовий склад.

"Агент успішно залишив Генічеськ", - наголошує АТЕШ.