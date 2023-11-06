Патова чи не патова ситуація на фронті та хто понесе відповідальність за трагедію з 128-ю бригадою. Акценти світових ЗМІ 6 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 листопада.

Звідки взявся "глухий кут" у війні в Україні

Фото: golos.com.ua

Іноземні ЗМІ продовжують роздумувати над тим, чи дійсно зайшла війна з Росією для України у "глухий кут". У CNN написали, що "у Києві зростає напруга через статус війни, оскільки Зеленський наполягає, що конфлікт із Росією не зайшов у "патову ситуацію".

Очевидні розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським і його військовим командуванням стають дедалі публічнішими після запеклої суперечки щодо стану війни з Росією, констатують американські журналісти.

Ігор Жовка, заступник голови офісу Зеленського, у суботу засудив оцінку українського військового голови про те, що війна з Росією знаходиться в "патовій ситуації", що поглиблює ворожнечу в Києві, яка викликає загострення нервів щодо підтримки конфлікту Заходом.

Він відповідав на інтерв’ю з головним військовим України Валерієм Залужним, який сказав The Economist у, що "ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут" і "швидше за все, глибокого та красивого прориву" у війні не буде.

Жовка заявив українському телебаченню, що росіяни "уважно прочитають, занотують і зроблять висновки" інтерв'ю Залужного. Він сказав, що отримав дзвінки від колег із країн-партнерів "у паніці" з запитанням, чи справді війна зайшла в глухий кут, як описав Залужний.

Напруженість виникає в ключовий момент війни, коли повільний контрнаступ Києва та спалах насильства на Близькому Сході викликають побоювання, що фінансова та військова допомога Заходу може послабитися.

Зеленський також не погодився з оцінкою Залужного під час прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у суботу, але визнав, що люди "втомилися" після 18 місяців війни в країні.

У своєму інтерв’ю Залужний також виклав своє бачення того, що має зробити Україна, та яку підтримку з боку партнерів необхідно отримати, щоб вийти з глухого кута.

Але його загальна характеристика конфлікту підняла брови в Україні та потрапила в міжнародні заголовки. Це сталося, коли видання TIME описало президента Зеленського, як дедалі ізольованішу фігуру. Зеленський визнав, що початок війни між Ізраїлем і ХАМАСом відвернув увагу від боротьби України проти Росії, ускладнивши зусилля щодо підтримки міжнародного ентузіазму щодо боротьби України.

У Politico написали, що сенатор Бен Кардін, голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин, сказав що слова Залужного "збігаються з тим, чим ми були поінформовані", і "є надія, що вони досягнуть більших успіхів" під час контрнаступу України.

Але Зеленський у великому інтерв’ю Велкеру відмовився від цього. За його словами, українські військові "придумують різні плани", але усвідомлюють, що ці плани "неможливо зробити без зброї, без відповідної, належної зброї".

Питання про те, чи зайшла війна в глухий кут, постає в той час, як Конгрес США обговорює надсилання додаткової військової допомоги Україні, що є пріоритетом як для лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, так і для лідера меншості Мітча Макконнелла. Вони сподіваються включити фінансування України в більш широку угоду, яка охопить Ізраїль, Тайвань і кордон США з Мексикою, але зіткнулися з опозицією з боку Палати представників, яка в четвер прийняла законопроект про окрему допомогу Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів .

Військове керівництво України під зростаючим тиском через удар по 128-й бригаді

Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

У BBC відзначили, що військове керівництво в Києві під тиском через смертоносний удар Росії по бійцях 128 бригади.

Українські ЗМІ та російські військові блогери стверджують, що на п’ятничній церемонії нагородження біля південних рубежів загинули понад 20 українських військових.

Українські військові поки не повідомляють про кількість постраждалих у зв’язку з трагедією в Запорізькій області. Президент Володимир Зеленський заявив, що інциденту "можна було уникнути".

"Порушено кримінальне провадження", - додав український лідер у неділю в соцмережах.

Низка українських військових і військових експертів стверджують, що церемонія не повинна була проходити в зоні ударного ризику. Кажуть, українські офіцери повинні були знати, що російські безпілотники постійно відслідковують дії українських військ поблизу лінії фронту для управління авіаційними та артилерійськими ударами.

У неділю народний депутат України Михайло Волинець заявив, що в результаті теракту загинули 28 людей, 53 отримали поранення, але це офіційно не підтверджено.

У Закарпатській області на заході України, звідки, ймовірно, багато загиблих, оголошено триденну жалобу.

Російські блогери повідомили, що це село Димитрове (у 2016 році Україна перейменувала на Зарічне). Імовірно, напад стався під час святкування Дня артилерії українськими військами, вшановуючи військовослужбовців артилерійських і ракетних частин. У російському Telegram-каналі з’явилися кадри, зроблені дроном, на яких нібито видно момент смертоносного удару під час, схоже, церемонії під відкритим небом.

Ряд користувачів соцмереж в Україні висловили свій гнів, вимагаючи покарати відповідальних осіб.

Відомий український волонтер Сергій Стерненко запропонував посадити командира, який організував церемонію, довічно. "Подібних інцидентів уже було багато. На жаль. Без системних змін таких інцидентів буде більше", - сказав він.

Суд над Гіркіним — це приготування Путіна до виборів президента РФ

Фото: Getty Images

The Washington Post проаналізували, що насправді значить показовий суд над Ігорем Гіркіним, назвавши статтю: "Арешт екс-агента ФСБ сигналізує про те, що Кремль розправляється з російськими яструбами".

"Це був попереджувальний постріл для ультранаціоналістичних яструбів країни, які вважають, що президент Володимир Путін недостатньо жорстко поставився до України, і дедалі голосніше про це говорять", - пишуть журналісти.

Зараз 52-річний чоловік під псевдонімом Стрєлков сидить у сумнозвісній московській в’язниці Лефортово в очікуванні суду за звинуваченням у підбурюванні до екстремізму.

"Росія — країна у стані війни", — сказав Георгій Федоров, редактор ультраліворадикального патріотичного видання "Аврора", який підтримує Стрєлкова. "І це сигнал про те, що наш уряд має нульову терпимість, він намагається захистити себе і позбутися будь-яких загроз на свою адресу".

Це була не перша публічна критика Стрєлковим ведення війни урядом. У рамках кампанії, яку Москва передбачала як швидку перемогу, він став одним із найгучніших критиків Міністерства оборони Росії. Він назвав Путіна "нікчемою", звинуватив його в "боягузливій посередності" і сказав, що той неправильно оцінив війну в Україні.

Але пост у Telegram у липні, очевидно, став останньою краплею. Він сказав своїм 600 тисячам підписників, що Росія "не зможе пережити ще шість років правління [Путіна]". За кілька днів до його московської квартири прибули агенти ФСБ, де він працював більше десяти років, і забрали його.

Багато хто вказує на іронію, що міжнародно засуджений військовий злочинець потрапив у пастку російських законів про цензуру військового часу, а не своїх злочинів.

Дружина Стрєлкова, 30-річна Мирослава Регінська, кримчанка, яка працювала його секретарем під час його короткого перебування на посаді міністра оборони ДНР, тепер використовує його Telegram-канал, щоб публікувати його повідомлення з в'язниці, де він продовжує, мабуть, безперешкодно, критикувати воєнну стратегію та зовнішню політика Кремля.

"У РФ панує безлад. … Рано чи пізно потрясіння увійде в кінцеву стадію", – написав він з Лефортово у вересні. "На даний момент на політичному полі Росії немає позитивної патріотичної сили. …Вважаю своїм обов’язком докласти всіх зусиль для створення хоча б основи для об’єднання "нехворих" патріотичних сил".

За його словами, він розуміє своє хитке становище, але "хтось має піднятися першим", і він сподівається, що зможе подати приклад.

"Вже пізно боятися і чекати", – написав він. "Ми напередодні краху державності Росії".

Прихильники Стрєлкова кажуть, що його арешт мав на меті приборкати його вплив і не дати йому кинути виклик Путіну на президентських виборах наступного року.

Олексій Венедіктов, головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви", сказав, що результати виборів можуть бути передбачуваними, але голосування все ще має першочергове значення для Кремля. За його словами, ілюзія плебісциту залишається політично важливою для Путіна.

За його словами, особливе занепокоєння викликає те, як переконати ультрапатріотів — прихильників Стрєлкова та покійного глави найманців Вагнера Євгенія Пригожина — голосувати за Путіна.

"Вони побачили, що Путін слабкий, і пішли вправо», — сказав Венедіктов. "Вони завжди думають, що цього недостатньо: недостатньо крові, недостатньо території, недостатньо завоювань. І Пригожин, і Стрєлков як би говорили від свого імені. І завдання зараз полягає в тому, щоб повернути цих людей до Путіна і зробити їх лояльними Путіну, щоб Путін міг сказати: "Я твій". Я ваш Пригожин. Я ваш Стрєлков".