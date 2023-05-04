Про це йдеться на сайті президента України.

Пресслужба президента повідомила, що разом із прем'єр-міністром і міністром оборони Нідерландів Володимир Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку передають Україні.

"Прямо звідси вся техніка буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для Перемоги", - повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Глава держави також зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

Президент поспілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання для українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Крім того, Президент поспілкувався з експертами-криміналістами, які займаються збором доказів російських злочинів на території України.