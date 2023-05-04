Patriot, бронемашини й артилерія: Зеленському в Нідерландах показали техніку, яка попрямує в Україну
В Нідерландах Зеленський ознайомився з технікою, яка поїде в Україну, а також зустрівся з військовими, які її освоюють, інструкторами та пораненими бійцями
Про це йдеться на сайті президента України.
Пресслужба президента повідомила, що разом із прем'єр-міністром і міністром оборони Нідерландів Володимир Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку передають Україні.
"Прямо звідси вся техніка буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для Перемоги", - повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
Глава держави також зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.
Президент поспілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання для українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.
Крім того, Президент поспілкувався з експертами-криміналістами, які займаються збором доказів російських злочинів на території України.
- Відзначимо, що в Україну вже надійшли дві системи Patriot від наших партнерів. Зокрема їх нам обіцяли Німеччина, США та Нідерланди.
- Нагадаємо, після візиту до Фінляндії український лідер прибув до Нідерландів.
- У четвер, 4 травня, в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоче бачити тут російського диктатора Володимира Путіна.
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