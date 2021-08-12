Пацієнти з 1 жовтня зможуть отримати інсулін за програмою "Доступні ліки"
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) з 1 жовтня відшкодовуватиме вартість інсулінів за програмою "Доступні ліки"
Про це повідомляє Урядовий портал.
"НСЗУ почне адмініструвати програму забезпечення інсулінами з 1 жовтня. Це означає, що пацієнти з цукровим діабетом зможуть безоплатно або з доплатою отримати препарати інсуліну у будь-якій аптеці, яка працює за договором з НСЗУ. А Національна служба здоров'я відшкодує цим аптекам вартість препаратів", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що з 1 жовтня до кінця року на програму виділено 660 млн грн. Цього достатньо, аби забезпечити всіх пацієнтів інсуліном безоплатно.
Так, для отримання інсулінів за програмою "Доступні ліки" пацієнт має відвідати ендокринолога і отримати від нього індивідуальних план лікування, де лікар вказує тип інсуліну і вносить ці дані в електронну систему. Після цього пацієнт має отримати електронний рецепт у ендокринолога або у сімейного лікаря, прийти до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місця реєстрації та отримати препарат.
Зазначається, що уточнити, чи має аптека договір з НСЗУ на реімбурсацію інсулінів можна за номером 1677. Перевірити, де знаходиться найближча така аптека можна на сайті НСЗУ.
У пресслужбі наголосили, що сімейний лікар може виписати рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога. Якщо кількості інсулінів, які призначив ендокринолог недостатньо, сімейний лікар видає нове направлення до нього для корегування або створення нового плану.
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