Паводок у Києві: рівень води у Дніпрі збільшився на 22 см
Станом на ранок 17 травня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 283 см. Це на 22 см більше, аніж днем раніше
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився аж на 22 см. Досі зберігається небезпека гідрологічних явищ - залишається І рівень (жовтий). Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що утримується часткове затоплення заплави шаром понад 30 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста - поза загрозою підтоплення.
- Протягом квітня та на початку травня спостерігалося сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 10 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Житомирська).
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