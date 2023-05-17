Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився аж на 22 см. Досі зберігається небезпека гідрологічних явищ - залишається І рівень (жовтий). Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що утримується часткове затоплення заплави шаром понад 30 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста - поза загрозою підтоплення.