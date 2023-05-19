Паводок у Києві: рівень води в Дніпрі знизився ще на 3 см

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 255 см (за Балтійською системою висот). У порівнянні з минулим днем рівень водопілля знизився ще на 3 см.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Але рівень небезпеки гідрологічних явищ усе ще залишається І (жовтий). Затоплення заплави – висотою близько 5 см", - написав Попко.

Температура води складає 17°C.

За даними КМВА, цьогорічне водопілля вже практично минає. Попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води в Дніпрі в межах Києва.

За словами Попка, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.