Паводок у Києві: рівень води в Дніпрі знизився ще на 3 см
Цьогорічне водопілля вже практично минає. Рівень води у річці Дніпро біля моста метро у п'ятницю знизився ще на три сантиметри порівняно з попереднім днем
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 255 см (за Балтійською системою висот). У порівнянні з минулим днем рівень водопілля знизився ще на 3 см.
"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Але рівень небезпеки гідрологічних явищ усе ще залишається І (жовтий). Затоплення заплави – висотою близько 5 см", - написав Попко.
Температура води складає 17°C.
За даними КМВА, цьогорічне водопілля вже практично минає. Попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води в Дніпрі в межах Києва.
За словами Попка, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.
- 18 травня повідомлялося про зниження рівня води в річці Дніпро на 25 сантиметрів.
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