Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що станом на 10:00 21 квітня рівень води річки Дніпро в столиці біля моста "Метро" впав на 13 см за добу. Наразі рівень води в Дніпрі становить 9324 см.

"Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см. Але зберігається II рівень небезпеки гідрологічних явищ (помаранчевий)", - сказав Попко і нагадав, що критичним рівнем води в Києві є показник у понад 9400 см.

Він зазначив, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у місті підтопленими залишаються заплавні території: острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Також спостерігається часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень у Києві наразі не зафіксовано.

Попко також зазначив, що за прогнозами Укргідрометцентру, у суботу, 22 квітня, у столиці очікується пік весняного водопілля.

"Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Тим не менше, усі потрібні служби міста Києва готові до можливих надзвичайних ситуацій!" - наголосив Попко.