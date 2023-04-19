Паводок у Києві кілька днів поспіль йде на спад

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, станом на 8:00 19.04.2023 рівень води в річці Дніпро в межах столиці складає 9343 см за Балтійською системою, що на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ визнається як ІІ (помаранчевий).

"Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. На цей час по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій - це острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - повідомив він.

Зазначається, що до критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень - 9 415 см). За прогнозами, цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Проте усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій.