Паводок у Києві кілька днів поспіль йде на спад
На ранок 19 квітня рівень води у Дніпрі в межах Києві складає 9 343 см, тобто на 7 см менше, ніж учора
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Так, за інформацією Укргідрометцентру, станом на 8:00 19.04.2023 рівень води в річці Дніпро в межах столиці складає 9343 см за Балтійською системою, що на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ визнається як ІІ (помаранчевий).
"Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. На цей час по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій - це острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - повідомив він.
Зазначається, що до критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень - 9 415 см). За прогнозами, цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Проте усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій.
- 13 квітня у селищі Іванків внаслідок тривалих дощів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. 14 квітня тимчасову переправу до селища Іванків розмило водою. Також село Погреби, що на Київщині, підтопило через підвищення рівня води в річці Десна: рятувальники евакуювали деякі сім'ї. Тоді речниця ДСНС у Київській області розповіла, що на Київщині були локальні підтоплення у трьох районах, проте ситуація не критична.
- Своєю чергою у Чернігівській ОВА припустили ймовірність евакуації населення через паводок.
- 15 квітня у Волинській та Рівненській областях зафіксували масштабні підтоплення. Місцевим жителям допомагали рятувальники.
- Станом на 17 квітня Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, зазначав, що підтопленими лишалися 1379 українських дворогосподарств, понад 1700 людей перевезли через водні перешкоди, евакуювали 22 особи.
- 18 квітня стало відомо, що у КМВА готуються до піка сезону паводків на Київщині - він очікується 22 квітня. У ході навчань надзвичайників планують відпрацювати схеми евакуації населення, ліквідування наслідків підтоплень та проведення рятувальних робіт.
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