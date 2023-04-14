Про це сказав очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Найкритичніша ситуація сьогодні по річці Дніпро. І ми бачимо, якщо далі вода підніматиметься, а такі прогнози в нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкають понад 4 тисячі людей", - заявив він.

Сім населених пунктів, які розташовано по руслу Дніпра, вже підтоплено, і вода продовжує прибувати.

"Ми провели комісію ДСНС, визначили всі заходи, яких необхідно вжити. І зараз ДСНС і Департамент цивільного захисту, і громади, і прикордонники нам допомагають, вживаємо заходів для того, щоби наші люди отримали все необхідне. І у разі, якщо потрібна буде евакуація, її буде здійснено", - додав Чаус.