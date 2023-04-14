У Чернігівській ОВА припустили ймовірність евакуації населення через паводок
На Чернігівщині підтоплено сім населених пунктів, іще 22 – під ризиком підтоплення. У разі необхідності в регіоні може бути оголошено евакуацію населення
Про це сказав очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Найкритичніша ситуація сьогодні по річці Дніпро. І ми бачимо, якщо далі вода підніматиметься, а такі прогнози в нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкають понад 4 тисячі людей", - заявив він.
Сім населених пунктів, які розташовано по руслу Дніпра, вже підтоплено, і вода продовжує прибувати.
"Ми провели комісію ДСНС, визначили всі заходи, яких необхідно вжити. І зараз ДСНС і Департамент цивільного захисту, і громади, і прикордонники нам допомагають, вживаємо заходів для того, щоби наші люди отримали все необхідне. І у разі, якщо потрібна буде евакуація, її буде здійснено", - додав Чаус.
- Село Погреби, що на Київщині, також підтопило через підвищення рівня води в річці Десна. Рятувальники евакуюють деякі сім'ї.
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