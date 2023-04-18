Рятувальники, поліцейські та комунальники проведуть спецнавчання із запобігання надзвичайної ситуації під час паводку
У КМВА готуються до піка сезону паводків на Київщині - він очікується 22 квітня. У ході навчань планують відпрацювати схеми евакуації населення, ліквідування наслідків підтоплень та проведення рятувальних робіт
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Аварійні служби Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій у зв'язку з піком паводків у регіоні, що припадає на 22 квітня.
"Тому 19 квітня, завчасно, до настання піка паводка, будуть проведені спеціальні навчання. На них буде відпрацьована організація і виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводка", - ідеться у повідомленні.
Метою цього тренування є перевірити реальність розроблених планів, готовність органів управління та сил цивільного захисту міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, необхідно вдосконалити навички з організації роботи по запобіганню та ліквідації наслідків підтоплення.
У КМВА зазначили, що під час навчань буде використана спеціальна техніка та обладнання. Надзвичайники та комунальники відпрацьовуватимуть такі заходи, як:
- проведення робіт щодо інженерного захисту – будівництво дамби мішками з піском;
- відкачування води з підтопленого об’єкту;
- евакуація людей з підтоплених територій;
- рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;
- надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метео-умовах.
Зазначається, що станом на ранок 18 квітня у Києві не зафіксовано аварійних підтоплень.
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