Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Аварійні служби Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій у зв'язку з піком паводків у регіоні, що припадає на 22 квітня.

"Тому 19 квітня, завчасно, до настання піка паводка, будуть проведені спеціальні навчання. На них буде відпрацьована організація і виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводка", - ідеться у повідомленні.

Метою цього тренування є перевірити реальність розроблених планів, готовність органів управління та сил цивільного захисту міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, необхідно вдосконалити навички з організації роботи по запобіганню та ліквідації наслідків підтоплення.

У КМВА зазначили, що під час навчань буде використана спеціальна техніка та обладнання. Надзвичайники та комунальники відпрацьовуватимуть такі заходи, як:

проведення робіт щодо інженерного захисту – будівництво дамби мішками з піском;

відкачування води з підтопленого об’єкту;

евакуація людей з підтоплених територій;

рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;

надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метео-умовах.

Зазначається, що станом на ранок 18 квітня у Києві не зафіксовано аварійних підтоплень.

Сьогодні, як і вчора відбувається пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС, тому на р. Дніпро у м. Києві, ще утримується затоплення заплавних територій - парк "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватних ділянок у районі Осокорків. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - ІІ («помаранчевий»).