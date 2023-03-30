ПДВ на пальне повернуть на рівень 20%, його зниження було помилкою, - Гетманцев
Зниження податку на додану вартість на пальне після початку повномасштабної війни до 7% було помилкою, тому з липня його повернуть на рівень 20%
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.
"Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на пальне. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", - зауважив він.
Тому з 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.
"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну пальне. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", - наголосив Гетманцев.
- 18 березня 2022 року набрав чинності закон, яким було тимчасово скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7% на період дії воєнного стану. Вже 30 серпня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7668-д, який відновлює акцизний податок на пальне в Україні. А 21 вересня Верховна Рада в другому читанні ухвалила цей закон.
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