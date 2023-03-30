Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на пальне. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", - зауважив він.

Тому з 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну пальне. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", - наголосив Гетманцев.