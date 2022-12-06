Печінковий торт. Рецепт
Незвичний на смак та дуже смачний торт можна зробити із курячої печінки. А ще додати цибулю, моркву та пікантні приправи. Рецепт простий. А страва – вже давно стала популярною серед любителів смаколиків.
Інгредієнти:
- 600 г курячої печінки
- 2 курячих яйця
- Одну велику цибулину
- Одну велику моркву
- 4 столові ложки борошна
- 6 столових ложок майонезу
- 2 зубчики часнику
- Три чверті столової ложки солі
- Дрібка чорного перцю
- Зелень (на свій смак)
Приготування складових печінкового торта:
- Промиваємо добре печінку, відрізаємо жирок та плівочку
- Нарізаємо дрібненько цибулю
- Тремо на тертці моркву
- Цибулю з морквою обсмажуємо
- Печінку збиваємо у блендері
- Додаємо до печінки борошно та яйця, солимо/перчимо
- Ретельно перемішуємо печінкову суміш
- Густота тіста повинна бути такою, як на млинці
- Змішуємо майонез з вичавленим часником
- І от настав час випікати ці млинці усі до одного
Збірка печінкового торта:
- Млинець змащуємо майонезом, заправленим часником
- Рівним шаром притрушуємо зверху обсмаженою цибулею з морквою
- Зверху накладаємо наступний млинець і повторюємо всю процедуру
- Так робимо з усіма млинцями
- Верхній млинець змащуємо тонким шаром майонезу й посипаємо подрібненою зеленню
- Кладемо готовий торт в холодильник, щоб настоявся
Смачного!
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