Педикюр у домашніх умовах
Часто ми згадуємо про педикюр навесні, коли починаємо носити босоніжки. Це не правильно. Ніжки потребують такого ж догляду, як і ручки, цілий рік. Якщо ціни салону краси вас "кусають", тоді ми розповімо, як доглядати за нігтями ніг та ступнями в домашніх умовах
Необхідні матеріали
У домашніх умовах найкращий вибір – це класичний обрізний педикюр. Для цього нам знадобляться спеціальні інструменти для педикюру: ванночка з теплою водою; терка; сіль/желе/або трав'яний склад; ремувер для кутикули; пилочка для нігтів; ножиці для кутикули; кусачки для нігтів; паперові серветки-рушники; роздільник для пальців; крем для ніг.
Робимо педикюр у домашніх умовах:
- розігріваємо ніжки у ванні з сіллю та травами не менше десяти хвилин
- змащуємо кутикулу ремувером
- одягаємо на пальці ніг роздільник
- обрізаємо кутикулу ножицями для кутикули
- прибираємо зайву довжину нігтів спеціальними кусачками
- надаємо нігтикам красиву форму за допомогою пилочки
- видаляємо зайву грубу шкіру на п’ятках спеціальною теркою (шкіра при цьому повинна бути трохи вологою)
- витираємо ніжки серветкою
- наносимо лак на нігті
- чекаємо, поки лак підсохне
- знімаємо з пальців ніг роздільник
- змащуємо ніжки кремом та масажуємо їх
- чекаємо, поки крем всмоктується в шкіру
Ваш педикюр готовий!
Корисні поради, які треба знати:
- Температура у ванночці для ніг не повинна перевищувати 37 градусів
- не видаляйте тверду шкіру з п'яток (чи мозолі) кусачками або ножицями
- користуйтесь кремом для ніг або спеціальними маслами щодня
- час до часу балуйте свої ніжки ванночками та масажем
Будьте задоволені й щасливі!
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