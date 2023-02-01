Необхідні матеріали

У домашніх умовах найкращий вибір – це класичний обрізний педикюр. Для цього нам знадобляться спеціальні інструменти для педикюру: ванночка з теплою водою; терка; сіль/желе/або трав'яний склад; ремувер для кутикули; пилочка для нігтів; ножиці для кутикули; кусачки для нігтів; паперові серветки-рушники; роздільник для пальців; крем для ніг.

Робимо педикюр у домашніх умовах:

розігріваємо ніжки у ванні з сіллю та травами не менше десяти хвилин

змащуємо кутикулу ремувером

одягаємо на пальці ніг роздільник

обрізаємо кутикулу ножицями для кутикули

прибираємо зайву довжину нігтів спеціальними кусачками

надаємо нігтикам красиву форму за допомогою пилочки

видаляємо зайву грубу шкіру на п’ятках спеціальною теркою (шкіра при цьому повинна бути трохи вологою)

витираємо ніжки серветкою

наносимо лак на нігті

чекаємо, поки лак підсохне

знімаємо з пальців ніг роздільник

змащуємо ніжки кремом та масажуємо їх

чекаємо, поки крем всмоктується в шкіру

Ваш педикюр готовий!

Корисні поради, які треба знати:

Температура у ванночці для ніг не повинна перевищувати 37 градусів

не видаляйте тверду шкіру з п'яток (чи мозолі) кусачками або ножицями

користуйтесь кремом для ніг або спеціальними маслами щодня

час до часу балуйте свої ніжки ванночками та масажем

Будьте задоволені й щасливі!