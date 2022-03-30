Пенсії за квітень почали виплачувати в усіх регіонах, навіть у складних - Укрпошта

Про це повідомила Укрпошта, пише Інтерфакс-Україна.



Виплати пенсій почалися по всій Україні, в тому числі у складних районах Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей.

"Якщо людина змінила місце проживання, в компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке доступне відділення", – підкреалює національний поштовий оператор.



Щоб переадресувати виплату, слід звернутися до контакт-центру Укрпошти або до Пенсійного фонду. Там можна вказати зручне місце отримання виплат. Усі вони виплачуються адресно, готівкою, додали в компанії.



"Якщо пенсіонер, який раніше отримував пенсію у банку, поки що не має доступу до банківського відділення, він може звернутися до Пенсійного фонду України для отримання пенсії у найближчому відділенні Укрпошти або передати заяву через листоношу або в будь-якому поштовому відділенні", - йдеться у повідомленні.



У березні поштарі доставили 85% або 8,9 млрд грн пенсій, їх змогли доставити лише туди, де не було небезпеки.



Нагадаємо, уряд обіцяє продовжувати фінансувати армію, пенсії і зарплати бюджетників повністю, хоча скорочує видатки державного бюджета за іншими програмами.



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