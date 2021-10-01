Пенсіонери старше 75 років з жовтня отримають 400 грн доплати до пенсій

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №127 від 22 лютого, опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з документом, з 1 жовтня 2021 року особам, яким виповнилося 75-80 років, у яких щомісячний розмір пенсій з урахуванням надбавок і доплат, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, отримують щомісячну компенсацію в розмірі до 400 грн.

При цьому, щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію і досягли 75 років до досягнення 80-річного віку, після 1 жовтня 2021 року (раніше липня), встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.