Пенсіонери старше 75 років з жовтня отримають 400 грн доплати до пенсій
Пенсіонери, яким виповнилося 75-80 років, з 1 жовтня отримають доплати у розмірі 400 грн, якщо їхня пенсія не досягає рівня середньої заробітної плати по Україні
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №127 від 22 лютого, опублікованій на Урядовому порталі.
Згідно з документом, з 1 жовтня 2021 року особам, яким виповнилося 75-80 років, у яких щомісячний розмір пенсій з урахуванням надбавок і доплат, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, отримують щомісячну компенсацію в розмірі до 400 грн.
При цьому, щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію і досягли 75 років до досягнення 80-річного віку, після 1 жовтня 2021 року (раніше липня), встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.
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