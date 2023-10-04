Пенсія за вислугу років: хто і скільки отримує в Україні. Пояснення

Про це розповіла у Military Media Center представниця Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова.

Пенсія за вислугу років надається бійцям, які мають 25 років стажу та досягли 45 років на день звільнення. Цей вид призначається з дня звільнення військовослужбовця з ЗСУ.

Військова зазначила, що такі виплати розраховуються з грошового забезпечення, з якого сплачувався єдиний соціальний внесок. Важливо пам’ятати, що доплати у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн не враховуються, оскільки з них не сплачувався ЄСВ за постановою Кабміну від 24.02.2022 року №168. У розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці. Пенсія за вислугу років не може перевищувати 70% від грошового забезпечення.

Розраховується пенсія таким чином:

за 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення (за останні 2 роки служби) і додатково 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців - 50% грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

під час звільнення за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги - 55% грошового забезпечення і додатково 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Повідомляється, закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлює порядок пенсійного забезпечення громадян країни, які служили у ЗСУ. Згідно з цим законом розмір пенсії залежить від посадового окладу, окладу за військове звання, надбавки за вислугу років та тих надбавок, які виплачуються постійно, наприклад премія, яка нараховується щомісяця. Як розраховувати вислугу років визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393.