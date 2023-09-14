Пентагон формує в Києві команду інспекторів для контролю за постачанням зброї

Про це повідомляє телекомпанія CNN, нагадуючи, що деякі конгресмени-республіканці виступають за ревізію допомоги США Україні.

CNN пише, що, частина інспекторів прибули до Києва ще в кінці серпня, а інші члени команди приїдуть до кінця вересня.

Прессекретар офісу генерального інспектора Мег Рід зазначила, що у офісу вперше з'являться постійні представники в Україні. Скільки їх буде, CNN не пише.

Як зазначає BBC, липні преса видобула складену ще восени 2022 року доповідь генерального інспектора Пентагону. якому говорилося, що в перші пів року війни у американців були проблеми з відстеженням зброї, боєприпасів і техніки, які величезним потоком йшли в Україну — проте серйозних зникнень і нестач виявлено не було. Потім Пентагон, як було сказано в доповіді, поступово налагодив контроль.