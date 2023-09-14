Пентагон формує в Києві команду інспекторів для контролю за постачанням зброї
Генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл і застосування поставленої зброї
Про це повідомляє телекомпанія CNN, нагадуючи, що деякі конгресмени-республіканці виступають за ревізію допомоги США Україні.
CNN пише, що, частина інспекторів прибули до Києва ще в кінці серпня, а інші члени команди приїдуть до кінця вересня.
Прессекретар офісу генерального інспектора Мег Рід зазначила, що у офісу вперше з'являться постійні представники в Україні. Скільки їх буде, CNN не пише.
Як зазначає BBC, липні преса видобула складену ще восени 2022 року доповідь генерального інспектора Пентагону. якому говорилося, що в перші пів року війни у американців були проблеми з відстеженням зброї, боєприпасів і техніки, які величезним потоком йшли в Україну — проте серйозних зникнень і нестач виявлено не було. Потім Пентагон, як було сказано в доповіді, поступово налагодив контроль.
- Нагадаємо, у листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками. За результатами перевірки у США заявили, що не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.
- У січні, на фоні корупційних скандалів у міноборони, до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються". Вони не виявили суттєвих зловживань.
- У липні 2023 року у Пентагоні розповіли як боролися з викраденням західної зброї в Україні на початку повномасштабного вторгнення – у перші місяці були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і повернути.
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