Перебазування ядерної зброї в Білорусь не відбудеться, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ядерний шантаж Путіна пов'язаний з тупиковою ситуацією Росії на полі бою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перебазування ядерної зброї на територію Білорусь не відбудеться. І використання ядерної зброї теж не відбудеться. Коли Путін вперше почав брязкати ядерними погрозами, була низка перемовин американців з росіянами. Росіянам було доведено, що в разі використання тактичної ядерної зброї російська армія і Росія припинять існування", - зазначив Згурець.
За словами експерта, ядерний шантаж Путіна пов'язаний з тупиковою ситуацією Росії на полі бою.
"Заяви американців на значний час пригальмували ці брязкання ядерною зброєю, про яку зараз знову починає братися Путін. Ця істерія пов'язана з тупиком Росії на полі бою, і спробою залякати країни ЄС, щоб вони не надавали допомогу Україні. Вкотре американцям потрібно нагадати Путіну, що буде з його країною, якщо він спробує робити натяки або діятиме ядерною зброєю", - підкреслив Згурець.
- Раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Зокрема він ствердив, що Росія вже передала Білорусії комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.
- Радбез ООН обговорить погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі - засідання має відбутися уже цього тижня.
- У білоруському МЗС повідомили, що розміщення ядерної зброї РФ на території країни без надання Мінську контролю за ним знаходиться в межах міжнародного права та не суперечить йому
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