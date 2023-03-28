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Перебазування ядерної зброї в Білорусь не відбудеться, - Згурець

28 березня, 2023 вiвторок
14:12
війна з Росією росія ядерна зброя

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ядерний шантаж Путіна пов'язаний з тупиковою ситуацією Росії на полі бою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перебазування ядерної зброї на територію Білорусь не відбудеться. І використання ядерної зброї теж не відбудеться. Коли Путін вперше почав брязкати ядерними погрозами, була низка перемовин американців з росіянами. Росіянам було доведено, що в разі використання тактичної ядерної зброї російська армія і Росія припинять існування", - зазначив Згурець.

За словами експерта, ядерний шантаж Путіна пов'язаний з тупиковою ситуацією Росії на полі бою.

"Заяви американців на значний час пригальмували ці брязкання ядерною зброєю, про яку зараз знову починає братися Путін. Ця істерія пов'язана з тупиком Росії на полі бою, і спробою залякати країни ЄС, щоб вони не надавали допомогу Україні. Вкотре американцям потрібно нагадати Путіну, що буде з його країною, якщо він спробує робити натяки або діятиме ядерною зброєю", - підкреслив Згурець.

  • Раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Зокрема він ствердив, що Росія вже передала Білорусії комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.
  • Радбез ООН обговорить погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі - засідання має відбутися уже цього тижня.
  • У білоруському МЗС повідомили, що розміщення ядерної зброї РФ на території країни без надання Мінську контролю за ним знаходиться в межах міжнародного права та не суперечить йому





     

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