Перебазування ядерної зброї в Білорусь не відбудеться, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перебазування ядерної зброї на територію Білорусь не відбудеться. І використання ядерної зброї теж не відбудеться. Коли Путін вперше почав брязкати ядерними погрозами, була низка перемовин американців з росіянами. Росіянам було доведено, що в разі використання тактичної ядерної зброї російська армія і Росія припинять існування", - зазначив Згурець.

За словами експерта, ядерний шантаж Путіна пов'язаний з тупиковою ситуацією Росії на полі бою.

"Заяви американців на значний час пригальмували ці брязкання ядерною зброєю, про яку зараз знову починає братися Путін. Ця істерія пов'язана з тупиком Росії на полі бою, і спробою залякати країни ЄС, щоб вони не надавали допомогу Україні. Вкотре американцям потрібно нагадати Путіну, що буде з його країною, якщо він спробує робити натяки або діятиме ядерною зброєю", - підкреслив Згурець.