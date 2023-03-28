Про це ідеться у заяві відомства.

Сусідні із Білоруссю країни-члени НАТО нарощують свій військовий потенціал у безпосередній близькості до білоруських кордонів - заявили у міністерстві. Сама ж Білорусь страждає від запроваджених санкцій та грубого втручання у свої внутрішні справи з боку Заходу. Саме тому, вважають у білоруському МЗС, розміщення ядерних боєзарядів РФ є цілком правомірним.

"Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, так само як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передання Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей I і II Договору про нерозповсюдження ядерної зброї," - ідеться у повідомленні МЗС Білорусі.

У відомстві вказали, що "відповідні дії будуть вжиті з метою зміцнення власної безпеки та обороноздатності. Крім того, у МЗС зазначили, що подібне співробітництво ядерної і неядерної держав не є нововведенням, згадавши практику НАТО щодо "спільних ядерних місій".

"На території європейських країн-членів НАТО зберігаються понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США, підготовлено понад 250 літаків для їхнього можливого застосування," - зауважили в МЗС Білорусі.