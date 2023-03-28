У МЗС Білорусі заявили, що розміщення ядерної зброї на її території відповідає міжнародному праву
У білоруському МЗС повідомили, що розміщення ядерної зброї РФ на території країни без надання Мінську контролю за ним знаходиться в межах міжнародного права та не суперечить йому
Про це ідеться у заяві відомства.
Сусідні із Білоруссю країни-члени НАТО нарощують свій військовий потенціал у безпосередній близькості до білоруських кордонів - заявили у міністерстві. Сама ж Білорусь страждає від запроваджених санкцій та грубого втручання у свої внутрішні справи з боку Заходу. Саме тому, вважають у білоруському МЗС, розміщення ядерних боєзарядів РФ є цілком правомірним.
"Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, так само як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передання Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей I і II Договору про нерозповсюдження ядерної зброї," - ідеться у повідомленні МЗС Білорусі.
У відомстві вказали, що "відповідні дії будуть вжиті з метою зміцнення власної безпеки та обороноздатності. Крім того, у МЗС зазначили, що подібне співробітництво ядерної і неядерної держав не є нововведенням, згадавши практику НАТО щодо "спільних ядерних місій".
"На території європейських країн-членів НАТО зберігаються понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США, підготовлено понад 250 літаків для їхнього можливого застосування," - зауважили в МЗС Білорусі.
- Раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Зокрема він ствердив, що Росія вже передала Білорусії комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.
- Радбез ООН обговорить погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі - засідання має відбутися уже цього тижня.
- Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, вважає, що диктатор Лукашенко давно вже підписав відповідні плани та документи щодо розміщення ядерної зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.81
Купівля 37.81Продаж 38.61
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе