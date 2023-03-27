Не маю жодних сумнівів, що ядерна зброя буде на території Білорусі, - опозиціонер Латушко
Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, вважає, що Лукашенко давно вже підписав відповідні плани та документи
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Лукашенка завжди було бажання мати ядерну зброю на території Білорусі, про що він почав говорити ще у 90-ті роки. Лукашенко вважає політичною помилкою першого керівництва незалежної Білорусі щодо рішення відмовитися від наявності радянської ядерної зброї на білоруській території. Крім того, нам відомо, що ще 7-8 місяців тому офіцери ракетних військ Білорусі виїжджали до РФ на об'єкти збереження ядерної зброї, щоб вивчати досвід збереження, логістики, транспортування та доставки тактичної ядерної зброї на територію Білорусі", - розказав заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі.
Павло Латушко зауважив, що вже здійснена підготовка літаків Су-25, які здатні нести ядерні боєзаряди.
"Також фактом є те, що пілоти фактично пройшли навчання, а не так, як говорять, що вони ще будуть навчатися. Тут скоріше йде гра для того, аби чинити інформаційний тиск на Захід. А те, що Лукашенко давно вже підписав відповідні плани та документи, я не сумніваюся. І те, що ядерна зброя буде на території Білорусі, я також не маю жодних сумнівів", - підкреслив Латушко.
- 25 березня Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- 27 березня МЗС Китаю заявила, що Пекін не схвалює намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
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