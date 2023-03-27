Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Лукашенка завжди було бажання мати ядерну зброю на території Білорусі, про що він почав говорити ще у 90-ті роки. Лукашенко вважає політичною помилкою першого керівництва незалежної Білорусі щодо рішення відмовитися від наявності радянської ядерної зброї на білоруській території. Крім того, нам відомо, що ще 7-8 місяців тому офіцери ракетних військ Білорусі виїжджали до РФ на об'єкти збереження ядерної зброї, щоб вивчати досвід збереження, логістики, транспортування та доставки тактичної ядерної зброї на територію Білорусі", - розказав заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі.

Павло Латушко зауважив, що вже здійснена підготовка літаків Су-25, які здатні нести ядерні боєзаряди.

"Також фактом є те, що пілоти фактично пройшли навчання, а не так, як говорять, що вони ще будуть навчатися. Тут скоріше йде гра для того, аби чинити інформаційний тиск на Захід. А те, що Лукашенко давно вже підписав відповідні плани та документи, я не сумніваюся. І те, що ядерна зброя буде на території Білорусі, я також не маю жодних сумнівів", - підкреслив Латушко.