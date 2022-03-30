Перебої з продуктами, пального практично немає, позакривались "Сільпо" й "АТБ" орки крадуть українську гуманітарку й видають за свою, - житель Бердянська
Житель Бердянська Петро розповів, що у місті почалися перебої з продуктами, торговельні мережі "Сільпо" й "АТБ" позакривались, пального практично немає
Місцевий мешканець поділився інформацією в етері Еспресо.TV.
"Ситуація в Бердянську дуже напружена. Почалися перебої з продуктами: практично неможливо купити оцет, соду, дріжджі, цукор. Якщо цукор можна знайти ₴150/кг, то решту неможливо придбати й за гроші. Інша проблема - готівка. Частина банків припинила свою діяльність у місті, деякі ще залишилися, але готівку не привозять, інкасація не відбувається. Позакривалися навіть торгові мережі "АТБ" й "Сільпо" - практично по всіх магазинах проїхалися орки й запропонували співпрацю, а в разі відмови - вихід із Бердянська. А замість наших магазинів у місто зайдуть мережі з Криму й будуть торгувати товарами з Росії", - зазначив він.
Українець наголосив, що є велика проблема з дизпаливом, бензином, а газ у місті взагалі відсутній. І додав, що бензин можна придбати у перекупників: приїжджає бензовоз, але ціна такого бензину 100-120 грн за літр.
"Процвітають перекупники. Окремо процвітає продаж за гроші розданої російської гуманітарки. На додаток, російські орки віджимають українські гуманітарні вантажі й під виглядом своєї гуманітарки роздають продукцію виробництва України", - зауважив житель Бердянська.
- Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області місцевий провайдер відмовився від ліцензії, щоб не співпрацювати із російськими військовими, які окупували місто.
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Заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
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