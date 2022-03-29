У Бердянську окупанти під дулами автоматів намагалися включити свою пропаганду, але провайдер відмовився її транслювати, - Герасим’юк
У Бердянську Запорізької області місцевий провайдер відмовився від ліцензії, щоб не співпрацювати із російськими військовими, які окупували місто
Про це під час засідання 29 березня повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, передає "Еспресо. TV".
"Озброєні "орки" зайшли в офіс одного з наших ліцензіатів з вимогою під дулом автомата перейти на їхній бік, надати їм можливості працювати, включити свою російську пропаганду. Всі як один звільнилися з роботи, вийшли звідти і крім того написали нам листа про те, що вони здають свою ліцензію, бо не хочуть бути рупором росіян", — зазначила вона.
- Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти схиляють українців до колабораціонізму, полюють на тих, хто не підкоряється їм, і погрожують журналістам, - ОВА
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