У Бердянську окупанти під дулами автоматів намагалися включити свою пропаганду, але провайдер відмовився її транслювати, - Герасим’юк

Про це під час засідання 29 березня повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, передає "Еспресо. TV".

"Озброєні "орки" зайшли в офіс одного з наших ліцензіатів з вимогою під дулом автомата перейти на їхній бік, надати їм можливості працювати, включити свою російську пропаганду. Всі як один звільнилися з роботи, вийшли звідти і крім того написали нам листа про те, що вони здають свою ліцензію, бо не хочуть бути рупором росіян", — зазначила вона.

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