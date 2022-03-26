У Запорізькій області окупанти схиляють українців до колабораціонізму, полюють на тих, хто не підкоряється їм, і погрожують журналістам, - ОВА

Про це заявили в Запорізькій ОВА.



"У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися загарбникам. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти"", -ідеться в повідомленні.



Фашистами росіяни називають тих, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає або демонструє прапор чи герб України, вважає українську владу легітимною.



Журналісти, які працюють на окупованій частині Запорізької області, отримують погрози та вимоги перестати працювати на користь України. Росіяни залякують їх ув'язненням за статтею "Тероризм" КК РФ, якщо видання продовжать інформаційну діяльність. Редакція запорізького сайту 061.ua отримала аналогічні вимоги.



"За нашою інформацією у Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців. Натомість українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки", - зазначили в ОВА.



До селища Кирилівка приїхали російські військові й представилися мешканцям і місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", а потім запропонували "співпрацю".



"Голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку", - наголосили в ОВА.



Мешканці Запоріжжя разом з теробороною й іншими силовими структурами готують місто до оборони.



"Активісти активно виготовляють маскувальні сітки, спальні мішки, шапки "кікімори". Крім того, організовують збір одягу, взуття, медикаментів та інших речеи‌ першої необхідності. Для військового шпиталю, тероборони, блокпостів готують та передають домашню їжу . А волонтери штабу "Паляниця" з перших днів активної фази війни виготовляють протитанкові їжаки, буржуйки, бронежилети тощо", - зауважили в Запорізькій ОВА.

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