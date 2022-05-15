Перебування росіян на окупованих територіях тимчасове - там будуть прапор. закон і життя України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готується до дій РФ на сході та півдні країни
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала", - сказав президент.
Зеленський вважає, що обов'язково настане момент, коли українці дотиснуть росіян до повного визнання ними реальності.
"Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі, як би не зображали свою нібито владу в окупованих районах Приазов'я та Донбасу - їхнє перебування там тимчасове, там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя", - підсумував він.
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