Перебування росіян на окупованих територіях тимчасове - там будуть прапор. закон і життя України, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала", - сказав президент.

Зеленський вважає, що обов'язково настане момент, коли українці дотиснуть росіян до повного визнання ними реальності.

"Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі, як би не зображали свою нібито владу в окупованих районах Приазов'я та Донбасу - їхнє перебування там тимчасове, там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя", - підсумував він.